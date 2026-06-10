LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse
LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse mardi 21 juillet 2026.
Toulouse
LE CIRCUIT ÉNIGME
OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Donjon du Capitole Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Jeux de piste et parcours ludique cette visite à la portée des enfants a été créée pour élargir leur horizon. Ce circuit concocté pour toute la famille est à suivre à la fois avec un guide et un carnet de route. On cherche, on observe, on scrute, on s’interroge et, surtout, on s’amuse !
Cette visite est une savante recette où l’équilibre de la complicité parents-enfants est primordial ! Prenez une famille, faites-en une équipe. Puis, touillez avec un temps imparti pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Un brin artiste, ingénieur voire magicien saurez-vous faire converger vos connaissances avec le talent de vos enfants ?
La visite se déroule sur quatre lieux emblématiques la place du Capitole, l’église des Jacobins, les quais de la Garonne et l’hôtel d’Assézat. La pédagogie et le dynamisme du guide pilotent l’aventure mais c’est bien vous et vos enfants qui faites avancer la compétition !
Cette visite apprend aux enfants à se repérer dans l’espace, observer leur environnement et réfléchir en équipe. Les discours du guide sont adaptés et le carnet de route est facile à prendre en main, bref, une découverte de Toulouse à la portée de tout le monde. 8 .
OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Donjon du Capitole Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Scavenger hunt and playful tour: this tour for children has been created to broaden their horizons. This tour, designed for the whole family, is to be followed with a guide and a road book. You can search, observe, scrutinize, ask questions and, above all, have fun!
L’événement LE CIRCUIT ÉNIGME Toulouse a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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