BAL TRAD ESCADENÇA LA CAVE POÉSIE Toulouse
lundi 10 août 2026 · LA CAVE POÉSIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BAL TRAD ESCADENÇA
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.
Escadença c’est l’occasion, le hasard, la coïncidence…
Occasion de mêler le groove et la danse, hasard d’une rencontre à Toulouse entre deux musicien·nes et chanteureuses Charlie Challouh et Joël Sitbon.
Alors direction le Sud-Ouest (et au-delà) pour créer les coïncidences aux flabutas répondront l’accordéon et le tun-tun, mais aussi la viole de gambe et les voix, histoire de donner corps à une danse polyphonique. 6.5 .
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.
L’événement BAL TRAD ESCADENÇA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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