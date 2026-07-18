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BAL TRAD ESCADENÇA LA CAVE POÉSIE Toulouse

lundi 10 août 2026 · LA CAVE POÉSIE · Toulouse

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
LA CAVE POÉSIE
Adresse
71 Rue du Taur
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif enfant

Toulouse

BAL TRAD ESCADENÇA

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.
Escadença c’est l’occasion, le hasard, la coïncidence…

Occasion de mêler le groove et la danse, hasard d’une rencontre à Toulouse entre deux musicien·nes et chanteureuses Charlie Challouh et Joël Sitbon.

Alors direction le Sud-Ouest (et au-delà) pour créer les coïncidences aux flabutas répondront l’accordéon et le tun-tun, mais aussi la viole de gambe et les voix, histoire de donner corps à une danse polyphonique. 6.5  .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.

L’événement BAL TRAD ESCADENÇA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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