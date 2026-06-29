LA CERCLEUSE (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse samedi 8 août 2026.

Toulouse

LA CERCLEUSE (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Collectif de rap originaire de Toulouse, composé des artistes Ozna, Kyara, Babsi,

Introspecti.ve, et leur DJ Babzilla. La Cercleuse s’est forgée dans la scène underground en se produisant dans divers lieux tels que des squats, des bars, des raves et des festivals. Leur style rap Oldschool allie des textes revendicateurs et festifs, reflétant leur engagement et leur énergie débordante. Chaque membre apporte sa plume affûtée, contribuant à une synergie artistique qui caractérise La Cercleuse…

A vos écoutilles, 3..2..1… .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement LA CERCLEUSE (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE