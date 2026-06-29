VIPÈRE + ZONDABUS EN 1ÈRE PARTIE (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse vendredi 7 août 2026.

Toulouse

VIPÈRE + ZONDABUS EN 1ÈRE PARTIE (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Serpentant entre rock et chanson, Vipère envenime sa musique d’une poésie saisissante et d’un humour acéré. Archets et cordes ondulent sur des cadences percussives et se mêlent au grain d’une voix rocailleuse pour croquer le monde et ses instants fragiles.

Des chansons mordantes au venin addictif !

Zondabus est né de la rencontre de la trip-hop à l’électro-techno, en passant par la trance tribale, et sans oublier les influences pop et jazz, leur musique est hybride. Laissez-vous embarquer par ce live à la fois festif et mélancolique, où s’entremêlent voix lyriques, rap, piano, guimbarde et clarinette. De cet ensemble se dégage un univers poétique et mélancolique. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement VIPÈRE + ZONDABUS EN 1ÈRE PARTIE (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE