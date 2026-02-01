LES ARMOIRIES DU MOYEN AGE À NOS JOURS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

LES ARMOIRIES DU MOYEN AGE À NOS JOURS

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-04

Initiez-vous aux codes de l’art du blasonnement couleurs, formes et symboles puis testez vos nouvelles connaissances avec un jeu inspiré du Qui est-ce ? , version armoiries !

Saviez-vous que les armoiries que l’on aperçoit sur les façades, les drapeaux ou certains logos puisent leur origine dans le Moyen Âge ? Cette animation vous invite à voyager dans le temps à travers l’histoire de l’héraldique du champ de bataille où chaque chevalier portait ses propres couleurs, aux identités visuelles modernes qui continuent d’employer les mêmes symboles. En introduction, une présentation dynamique vous dévoilera les codes du blasonnement, les figures emblématiques et leur symbolique. Puis, place au jeu avec À qui l’écu ? , une version revisitée du célèbre Qui est-ce ? , où il faut deviner l’écu de son adversaire en utilisant le bon vocabulaire. Une manière originale d’apprendre en s’amusant.

Bon à savoir

– À partir de 7 ans 8 .

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduce yourself to the art of blazoning colors, shapes and symbols and then test your new knowledge with a game inspired by Who is this?

L’événement LES ARMOIRIES DU MOYEN AGE À NOS JOURS Toulouse a été mis à jour le 2026-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE