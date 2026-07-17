Informations pratiques

Présentation musicala de « Lo Buf del Lop » de Guillaume Lopez Mardi 21 juillet, 19h00 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00

Le 21 juillet a 19h, Guillaume Lopez viendra nous présenter son livre « Lo Buf del lop » (Editions Vent Terral), una compilation de 80 textes de ses chansons, introduction de spectacles, pensées diverses en occitan mais aussi en français et espagnol.

La présentation se déroulera aussi en musique !! Guillaume sera accompagné du talentueux Morgan Astruc.

Coma d’habitude, l’événement sera suivi d’un aperitif offert par l’IEO 31 – La Tuta d’Òc.

Accessibilité

Accès rue Malcousinat par la rue des Changes :

La rue est pavée sur plusieurs mètres. La chaussée est encombrée en permanence par des voitures stationnées. Le trottoir est étroit et souvent encombré par des vélos attachés au mobilier urbain.

Accès à la rue Malcousinat par la rue de la Bourse :

des voitures sont souvent en stationnement à l’entrée de la rue pouvant gêner l’accès aux personnes en fauteuil roulant. Le trottoir est plus large que du côté de la rue des changes mais peut également être encombré de vélos.

Salle Perbòsc (lieu de l’événement)

Salle située au rez de chaussée de l’Ostal d’Occitania. Il y a une petite marche de quelques centimètres pour accéder à la salle. Une rampe d’accès mobile est installée.

Des chaises dont disponibles dans la salle.

Des bouchons d’oreille sont à prévoir pour les concerts ou Parladissas.

La salle est sombre même avec l’éclairage.

Des toilettes PMR avec barre d’appui sont accessibles à quelques mètres de la salle dans la Cour de l’Ostal d’Occitania.

Les Manoeuvres en fauteuil roulant sont possibles à l’intérieur.

Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Présentation musicale du recueil « Lo Buf del lop » de Guillaume Lopez, accompagné par Morgan Astruc