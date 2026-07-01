Visite : « Paul Dupuy, la passion de la collection », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Visite : « Paul Dupuy, la passion de la collection » Vendredi 17 juillet, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

9€/5€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T15:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T15:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Fils de commerçant toulousain Paul Dupuy s’adonna sa vie durant à ses goûts de collectionneur, d’amateur d’art et de fervent des choses du passé. La ville de Toulouse lui doit ce musée. Nous vous proposons une visite déambulation pour mettre en évidence la passion de cet homme pour les instruments de métrologie, les céramiques, les objets, les coffres, serrures, clés, accessoires et le pré-cinéma, ainsi que son action de sauvegarde des patrimoines locaux menacés.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229637952081 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Fils de commerçant toulousain Paul Dupuy s’adonna sa vie durant à ses goûts de collectionneur, d’amateur d’art et de fervent des choses du passé. La ville de Toulouse lui doit ce musée.

©Mairie de Toulouse, Musée des arts précieux Paul-Dupuy/D. Molinier