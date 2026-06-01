Atelier : Traverser les montagnes, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse
Atelier : Traverser les montagnes, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse mercredi 1 juillet 2026.
Atelier : Traverser les montagnes Mercredi 1 juillet, 15h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T16:30:00+02:00
Mercredi 1er juillet à 15h
Atelier : Traverser les montagnes dans le cadre de Partir en livre
Après une rencontre et une présentation du travail d’autrice-illustratrice, Louise de Contes invite les enfants à créer un petit livre accordéon autour de son album.
Sur inscription – 05-34-24-50-42 ou mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr
à partir de 5 ans
Médiathèque Danièle Damin
Durée : 1h30
Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« link »: « mailto:mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}]
dans le cadre de Partir en livre
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