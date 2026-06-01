Atelier : Traverser les montagnes, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Atelier : Traverser les montagnes Mercredi 1 juillet, 15h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T16:30:00+02:00

Mercredi 1er juillet à 15h

Atelier : Traverser les montagnes dans le cadre de Partir en livre

Après une rencontre et une présentation du travail d’autrice-illustratrice, Louise de Contes invite les enfants à créer un petit livre accordéon autour de son album.

Sur inscription – 05-34-24-50-42 ou mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr

à partir de 5 ans

Médiathèque Danièle Damin

Durée : 1h30

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« link »: « mailto:mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}]

dans le cadre de Partir en livre