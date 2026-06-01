Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse
Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse lundi 29 juin 2026.
Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse Lundi 29 juin, 20h00 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T00:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T00:00:00+02:00
Boeuf trad occitan
Viens avec ton instru pour jouer tes morceaux préférés tout en buvant un verre:)
Ou juste écouter et profiter de l’ambiance!
source: Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse – AgendaTrad
24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) 24, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/boeuf-trad-oc-la-tireuse.287vvbkc »}]
organisé par La Velhada occitan Haute-Garonne
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