Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse

Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse Lundi 29 juin, 20h00 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T00:00:00+02:00

Boeuf trad occitan

Viens avec ton instru pour jouer tes morceaux préférés tout en buvant un verre:)

Ou juste écouter et profiter de l’ambiance!

source: Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse – AgendaTrad

24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) 24, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/boeuf-trad-oc-la-tireuse.287vvbkc »}]

organisé par La Velhada occitan Haute-Garonne