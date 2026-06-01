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Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse

Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse

Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse lundi 29 juin 2026.

Lieu : 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31)

Adresse : 24, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse, France

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : Gratuit

Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse Lundi 29 juin, 20h00 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T00:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T00:00:00+02:00

Boeuf trad occitan

Viens avec ton instru pour jouer tes morceaux préférés tout en buvant un verre:)

Ou juste écouter et profiter de l’ambiance!

source: Boeuf Trad Oc’ à la Tireuse – AgendaTrad

24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) 24, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/boeuf-trad-oc-la-tireuse.287vvbkc »}]
organisé par La Velhada occitan Haute-Garonne

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