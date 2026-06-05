CONCERT QUINTETTE À CORDES SALLE DU SÉNÉCHAL Toulouse
CONCERT QUINTETTE À CORDES SALLE DU SÉNÉCHAL Toulouse lundi 29 juin 2026.
Toulouse
CONCERT QUINTETTE À CORDES
SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29 22:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Venez vous divertir avec ce concert exceptionnel !
Nous avons le plaisir de vous recevoir pour ce concert en quintette à cordes amateur (2 violons, un alto, un violoncelle, une contrebasse) organisé par l’Orchestre Opus 31.
Nous vous proposons un programme musical à trois univers issus du jeu vidéo (Final Fantasy, Genshin Impact), ou de l’animation japonaise (Studio Ghibli).
1h de concert à partager !
Bon à savoir
Reservation obligatoire ouverture des portes à 20h10, fermeture des portes à 20h30. .
SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and enjoy this exceptional concert!
L’événement CONCERT QUINTETTE À CORDES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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