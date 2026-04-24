Concert Play Music, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse

Concert Play Music Lundi 29 juin, 19h00 Centre Culturel Alban Minville Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T20:00:00+02:00

Concert Play Music Variations 3 et 4 des Élèves du site Alban Minville.

Plus d’informations sur le dispositif Play Music : https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/

Centre Culturel Alban Minville 1 place Martin Luther King 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]

Concert Play Music Variations 3 et 4

© NC