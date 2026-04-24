Concert Play Music, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse
Concert Play Music, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse lundi 29 juin 2026.
Concert Play Music Lundi 29 juin, 19h00 Centre Culturel Alban Minville Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T20:00:00+02:00
Concert Play Music Variations 3 et 4 des Élèves du site Alban Minville.
Plus d’informations sur le dispositif Play Music : https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
Centre Culturel Alban Minville 1 place Martin Luther King 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]
Concert Play Music Variations 3 et 4
© NC
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Music’halte : Taisen, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse 24 avril 2026
- Rencontre: Lire L’ivresse, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 24 avril 2026
- Copropriété – Visite d’une copropriété rénovée, Copro les Potiers, Toulouse 24 avril 2026
- HÉRAUT & HÉRALDIQUES LE MONDE DES ARMOIRIES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 24 avril 2026
- Soirée Hong Sang-soo, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026