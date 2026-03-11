FESTIVAL DE TOULOUSE

Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-11

2026-06-30

Le Festival de Toulouse qui se distingue par ses collaborations inattendues vous donne rendez-vous pour 12 soirées de voyage musical dans la ville mêlant différents styles et générations d’artistes !

Cette 5e édition met à l’honneur aussi bien la musique classique que la pop ou les grandes musiques de films, avec des créations originales imaginées spécialement avec les artistes invités.

Parmi les temps forts, un concert symphonique consacré aux musiques de John Williams interprété par l’Orchestre du Festival, ainsi qu’un concert de Calogero, figure majeure de la pop-rock francophone.

La scène accueille également le trompettiste de jazz Daoud, la chanteuse Axelle Red qui dévoile les premiers extraits de son nouvel album, et Pomme avec une création inédite. Côté classique, la pianiste Suzana Bartal interpréte des pages des Années de pèlerinage de Franz Liszt.

La chanteuse Noëmi Waysfeld est entourée des musiciens de jazz Leila Soldevila et Guillaume de Chassy pour un concert empreint de poésie. Enfin, un hommage aux musiques du film Barry Lyndon et un voyage au cœur du tango, de Astor Piazzolla à Carlos Gardel, porté par l’accordéoniste Pascal Contet, viennent compléter cette programmation riche et inspirante.

Entre la Halle aux grains, Saint-Pierre-des-Cuisines et le Casino Barrière, des émotions, du partage et de la découverte vous attendent ! Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site internet du festival.

Bons concerts ! .

Occitanie

The Toulouse Festival, which stands out for its unexpected collaborations, invites you to 12 evenings of musical journeys through the city, mixing different styles and generations of artists!

