Concert, Casino Barrière Toulouse, Toulouse

Concert Mercredi 1 juillet, 20h00 Casino Barrière Toulouse Haute-Garonne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : ouverture prochaine

Concert organisé dans le cadre du Festival de Toulouse et en partenariat avec le Festival de Toulouse et avec la participation de l’Orchestre de chambre de Toulouse et de l’Orchestre National du Capitole.

PROGRAMME :

Musiques de films de John Williams (Star Wars, E.T., Harry Potter, etc.)

Casino Barrière Toulouse 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 37 77 https://www.casinosbarriere.com/toulouse

Orchestre symphonique du Conservatoire

AC/CRR