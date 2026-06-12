SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse
SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse mercredi 1 juillet 2026.
Toulouse
SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA
Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Nouvelle soirée Clutcho sur la Canal du Midi ! Parade fluviale, festive & artistique
Cette soirée en deux temps commence devant la gare à l’écluse Bayard. Une parade fluviale part en direction du Port de l’Embouchure avec des animations organisées par la Halle de la Machine, la musique sera l’oeuvre de la vespa cougourdon ourchestra .
Une fois arrivé à bon port, des animations vous attendent spectacle de la part du théâtre du pavé, musique, démo BMX, Speed portrait, sérigraphie live, mécanique interactive … .
Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
New Clutcho evening on the Canal du Midi! Festive & artistic river parade
L’événement SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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