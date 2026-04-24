Toulouse

TANGOPOSTALE

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 25 EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-03

En route pour la 17ème édition ! Le festival Tangopostale revient au début de l’été et vous embarque pour 10 jours de tango dans la ville rose !

Profitez d’un voyage immersif à la découverte du tango argentin et sa culture sous différentes formes. Au programme 6 jours de tango en plein sur la place Saint-Pierre, à l’ombre des platanes l’après-midi et sous les étoiles en soirée. 2 jours de clôture au Mas Tolosa avec orchestres en live, une salle principale avec parquet, une seconde salle tradi et une salle néo, un superbe espace extérieur pour la détente. Des soirées de tango traditionnel et néo. Des stages maestros et de nombreux ateliers ainsi qu’une large programmation culturelle (concerts, rencontres, expo, ciné, visite guidée…)

Plongez dans cet univers si riche et passionnant. Émotions garanties !

Découvrez le programme détaillé en ligne sur le site internet du festival. 0 .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 33 02 23 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get ready for the 17th edition! The Tangopostale festival returns at the start of summer for 10 days of tango in the Ville Rose!

L’événement TANGOPOSTALE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE