WATERUGBY Place de la Daurade Toulouse

Toulouse

WATERUGBY

Place de la Daurade PORT DE LA DAURADE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

4 jours de rugby, de sport, de spectacle et de fête en plein cœur de la ville Rose !

Venez vivre un évènement aquarugbystique fantastique et 100% gratuit.

Le WateRugby ! Un sport de barge(s)s ! Voici le concept 2 terrains de rugby flottants de 40m de long et 35m de large assemblés sur l’eau, recouvert de pelouse synthétique afin d’accélérer le jeu. Pas d’en-but, pas de touche l’eau comme seule limite. Il faut plonger pour marquer !!!

Petits et grands, femmes et hommes, étudiants, amateurs au total, plus de 700 joueurs vont fouler la pelouse et plonger dans la Garonne. 50 légendes du rugby hexagonal et international Français, Anglais, Néo-Zélandais, Ecossais, Gallois, Italiens, Sud-Africains… Après avoir parcouru les pelouses de France et du monde entier, tous ces joueurs qui comptent au total plus de 1000 sélections internationales ont accepté de rechausser les crampons… et de mouiller le maillot pour gagner !

Le WateRugby c’est également un village composé de plusieurs temps forts et animations destinés aux petits et grands.

Le programme arrive très prochainement… .

Place de la Daurade PORT DE LA DAURADE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@waterugby.com

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English :

4 days of rugby, sport, entertainment and festivities in the heart of the Ville Rose!

Come and experience a fantastic aquarugbystic event, 100% free of charge.

L’événement WATERUGBY Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE