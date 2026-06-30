UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse
jeudi 2 juillet 2026 · Chemin de Lestang, Impasse de l'Abbé-Salvat. · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
UN ÉTÉ AU BORD DU LAC
Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS LAC DE LA REYNERIE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-02
Venez passer votre été au bord du lac dans une ambiance de vacances à deux pas du métro avec une programmation estivale totalement gratuite !
L’équipe des Centres culturels de l’ouest toulousain vous accueille sur les berges du lac de la Reynerie, spécialement aménagées pour vous procurer des moments de plaisir, de fraîcheur et de découverte.
Profiter de nombreuses activités nautiques (aquabike, yogapaddle et jeux aquatiques), donner libre cours à son imagination créative, expérimenter de nouvelles activités avec ses enfants, se laisser surprendre par une ambiance musicale, s’évader en famille devant un bon film sur grand écran… Tout un programme de spectacles, d’animations et d’ateliers gratuits à faire en famille ou entre amis !
Base nautique et de loisirs ouverte du 4 juillet au 29 août.
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet de la mairie de Toulouse. .
Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS LAC DE LA REYNERIE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Spend your summer by the lake in a vacation atmosphere just a stone’s throw from the metro, with free summer programming!
L’événement UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Toulouse a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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