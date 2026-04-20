DAOUD (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Toulouse

DAOUD (FESTIVAL DE TOULOUSE)

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:00:00

fin : 2026-06-30 22:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Après Ibrahim Maalouf et Quentin Collins, le festival reçoit un autre grand trompettiste de jazz.

Depuis la sortie de Good boy en 2024, salué par la critique, daoud enchaîne les concerts à guichets fermés de Ronnie Scott’s à Londres au Montreux Jazz Festival, en passant par Jazz in Marciac. En parallèle, le Toulousain compose et produit pour d’autres, sans jamais rompre le fil d’une démarche personnelle de plus en plus libre, comme l’illustre son nouvel album ok.

Avec Daoud (trompette), Thomas Perier (claviers), Louis Navarro (contrebasse) et Quentin Braine (batterie). .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After Ibrahim Maalouf and Quentin Collins, the festival welcomes another great jazz trumpeter.

L’événement DAOUD (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE