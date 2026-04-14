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Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mardi 30 juin 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux Mardi 30 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T18:00:00+02:00 – 2026-06-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T18:00:00+02:00 – 2026-06-30T19:00:00+02:00

Mardi 30 juin – 18h
M. Jacques Verrière, ancien Commandant de bord, Instructeur Air France, membre de l’AAE.
Les conditions météorologiques ont une influence considérable sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux. Sa gestion efficace est essentielle pour garantir la sécurité des vols, réduire les coûts et éviter retards et perturbations.
Dans un premier temps, cette présentation montrera comment, encore en 2026, les conditions météorologiques sont un enjeu de sécurité et de coûts importants pour le transport aérien et les lancements spatiaux.
Elle explorera dans deuxième temps, les innovations déjà en place présentées lors de la conférence de l’Académie tenue à Bruxelles en novembre dernier.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Une conférence de l’AAE

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