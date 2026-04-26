Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux médiathèque José Cabanis Toulouse
Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux médiathèque José Cabanis Toulouse mardi 30 juin 2026.
Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux médiathèque José Cabanis Toulouse Mardi 30 juin, 18h00
Les conditions météorologiques ont une influence considérable sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-30T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-30T19:30:00.000+02:00
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médiathèque José Cabanis 1 allée jacques chaban délmas Toulouse
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