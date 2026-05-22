CANOË BRUNCH PENICHE SAINT-LOUIS Toulouse

Toulouse

CANOË BRUNCH

PENICHE SAINT-LOUIS Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Embarquez pour une balade en canoë !

Après 1h de canoë avec une kayakiste olympique, dégustez un brunch de La Tarterie sur la terrasse de la péniche.

Attention les places sont limités à 16 personnes par créneau. 50 .

PENICHE SAINT-LOUIS Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@peniche-saint-louis.fr

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English :

Embark on a canoe trip!

L’événement CANOË BRUNCH Toulouse a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE