LA PESTE ET LES REMÈDES CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse

LA PESTE ET LES REMÈDES

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:30:00

fin : 2026-10-23 15:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Coup de projecteur sur l’histoire de la peste, ses “remèdes” et la transformation du site en hôpital des pestiférés.

Une visite qui vous transporte au cœur de l’époque moderne, à un moment où Toulouse, comme de nombreuses villes européennes, était frappée par des épidémies de peste. Vous y découvrirez comment les populations tentaient de se protéger avec les moyens disponibles isolement, fumigations, potions ou encore les célèbres masques à bec des médecins.

Cette visite dévoile les remèdes les plus surprenants et souvent inefficaces mis en œuvre pour repousser la maladie. Un focus particulier est fait sur les plantes médicinales, toutes réputées à l’époque pour leurs vertus. Parmi les curiosités abordées, le célèbre vinaigre des quatre voleurs, censé protéger du mal.

Une immersion courte, ludique et instructive pour enrichir sa culture générale tout en redécouvrant l’histoire sanitaire de Toulouse sous un angle original.

Bon à savoir

– À partir de 8 ans. 3 .

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 51 01 monuments@culture.toulouse.fr

English :

Spotlight on the history of the plague, its ?remedies? and the transformation of the site into a hospital for the plague-stricken.

