Archi’queer, Le Cratère, Toulouse
Archi’queer, Le Cratère, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Archi’queer Mercredi 6 mai, 16h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/archiqueer »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le temps d’une soirée Archi’queer, rendez-vous au cinéma Le Cratère pour explorer les traces – visibles ou invisibles – des esthétiques queer dans les archives publiques. En partenariat avec l’INA, u…
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