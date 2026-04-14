Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur), Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur) Mercredi 6 mai, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Chaque 1er mercredi du mois, la Médiathèque José Cabanis propose un atelier de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) spécialement pensé pour les débutants.

En l’espace de 2 heures, accompagné par un médiateur, apprenez à utiliser le logiciel ABLETON LIVE®, outil incontournable de la création musicale, et partez avec une œuvre que vous aurez réalisée (pensez à prendre une clé USB). Ces ateliers intimistes (2 participants par session) sont l’occasion idéale pour s’initier à la composition musicale numérique dans une ambiance conviviale.

Médiathèque José Cabanis – pôle Musique (3e étage) 15h-17h

À partir de 13 ans

Sur inscription à la banque d’accueil du pôle Musique (3ᵉ étage)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

composition musicale avec Ableton Live®