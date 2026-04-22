Découverte de l’IA pour les 12-18 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse
Découverte de l’IA pour les 12-18 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Découverte de l’IA pour les 12-18 ans Mercredi 6 mai, 15h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Mercredi 6 mai – 15h-17h
Cet atelier vous propose de découvrir les concepts et techniques derrière cet outil au moyen d’activités et de tests pratiques.
Sur inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
L’Intelligence Artificielle vous intéresse ? Vous pose question ?
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