ECRITURE ET ENLUMINURES

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-04-21 12:30:00

2026-04-21 2026-04-28

De la plume à la feuille d’or, découvrir l’univers des manuscrits médiévaux en s’essayant à la calligraphie et ses techniques d’enluminures.

Apprenez à créer votre propre lettrine dorée, inspirée des manuscrits anciens, en combinant techniques traditionnelles et outils modernes. Découvrez aussi l’histoire des enluminures, leur symbolique et les métiers qui gravitaient autour des manuscrits au Moyen Âge. Un atelier ludique et artistique, idéal pour une première approche de l’art médiéval !

– À partir de 8 ans

– 1 adulte accompagnant pour 1 ou plusieurs enfants .

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

From pen to gold leaf, discover the world of medieval manuscripts and try your hand at calligraphy and illumination techniques.

