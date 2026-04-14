Sortie de résidence : Mauna la nuit, Le Metronum, Toulouse

Sortie de résidence : Mauna la nuit Mardi 21 avril, 17h30 Le Metronum Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription. Réservez votre place sur la billetterie du Metronum !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T17:30:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T17:30:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Le Metronum accueille des artistes en résidence tout au long de l’année pour soutenir la création musicale. Ces temps de travail leur permettent de créer, d’affiner et de développer leurs projets, notamment autour du son, de la lumière et de la mise en scène.

Venez découvrir sur scène la restitution de ces sorties de résidence, suivie d’un échange avec les artistes autour de leur projet.

Pour cette deuxième, on accueille le quatuor toulousain de pop française alternative, neo-soul et R&B moderne : Mauna la nuit.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/223-SORTIE-DE-RESIDENCE-MAUNA-LA-NUIT »}]

Le Metronum accueille des artistes en résidence tout au long de l’année pour soutenir la création musicale…