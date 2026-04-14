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Carte pop-up, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Carte pop-up, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Carte pop-up, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Danièle Damin - Toulouse

Adresse : 122 Route d'Albi 31200 toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Carte pop-up Mardi 21 avril, 15h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Mardi 21 avril – 15h
Venez fabriquer une carte pop-up pour célébrer le printemps avec vos bibliothécaires.
Médiathèque Danièle Damin
1h -à partir de 7 ans – Inscription au 05-34-24-50-42

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« type »: « phone », « value »: « 05-34-24-50-42 »}]
Venez fabriquer une carte pop-up pour célébrer le printemps avec vos bibliothécaires.

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