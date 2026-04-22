Archi’queer / Rencontre avec Dylan Fuzin, Déborah Gay, Pauline Boschiero, Le Cratère, Toulouse

Archi’queer / Rencontre avec Dylan Fuzin, Déborah Gay, Pauline Boschiero Mercredi 6 mai, 16h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00

Archi’queer / 2h00

Synopsis : Projection des archives et intervention des invités : Dylan Fuzin, doctorant.e en design, Déborah Gay, maître.sse de conférence en sciences de l’information et de la communication, Pauline Boschiero, doctorante en arts du spectacle

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/archiqueer »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showsession?id=emsx001100017733&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse