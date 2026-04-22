Archi’queer / Rencontre avec Dylan Fuzin, Déborah Gay, Pauline Boschiero, Le Cratère, Toulouse
Archi’queer / Rencontre avec Dylan Fuzin, Déborah Gay, Pauline Boschiero, Le Cratère, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Archi’queer / Rencontre avec Dylan Fuzin, Déborah Gay, Pauline Boschiero Mercredi 6 mai, 16h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00
Archi’queer / 2h00
Synopsis : Projection des archives et intervention des invités : Dylan Fuzin, doctorant.e en design, Déborah Gay, maître.sse de conférence en sciences de l’information et de la communication, Pauline Boschiero, doctorante en arts du spectacle
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/archiqueer »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showsession?id=emsx001100017733&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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