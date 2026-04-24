La crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
La crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse dimanche 14 juin 2026.
La crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines Dimanche 14 juin, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée et visite gratuites. Réservation en ligne obligatoire à partir du 28 mai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:45:00+02:00
Que cache la crypte archéologique située sous l’auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines ?
Pour le savoir, suivez cette visite exceptionnelle organisée à l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie.
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Photographie : Don-vip/Wikimedia Commons
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 31 05 http://saintraymond.toulouse.fr/La-basilique-funeraire-de-Saint-Pierre-des-Cuisines_a95.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-saint-raymond.toulouse.fr/content »}] L’auditorium est le lieu de concert et de représentation des élèves du Conservatoire à Rayonnement régional (musique, théâtre et danse) de Toulouse. D’autres récitals et concerts s’y tiennent lors de festivals. Métro : ligne A – station Capitole ou Saint-Cyprien République
Que cache la crypte archéologique située sous l’auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines ? musée saint-raymond toulouse
Don-vip/Wikimedia Commons
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