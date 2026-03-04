En attendant Rio : Kap-Kap, Médiathèque Empalot, Toulouse

En attendant Rio : Kap-Kap Jeudi 11 juin, 17h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Jeudi 11 juin – 17h30

Kap-Kap, le « frisson » en créole, c’est la force et la douceur du chant brut du maloya.

Tantôt pleuré, tantôt dansé, accompagné au bob ou aux percussions, il prend parfois l’allure d’un bal la poussière, lorsque l’accordéon se joint à la fête, pour krazer un ti séga lontan.

La vibrante rencontre de Charlotte Espieussas, Mary Baré et David Doris fait résonner la poésie puissante du chant traditionnel et sème sa graine avec ses propres compositions.

Avec la participation de Charlotte Espieussas (chant, accordéon, tuntun), Mary Baré (chant, kayamb, bobre) et David Doris (chant, roulèr, sati).

En partenariat avec le festival Rio Loco.

Médiathèque Empalot

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

À l’occasion de Rio Loco Insulae 2026.