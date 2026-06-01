« LA MÉLANCOLIE DU TROU » D’ANNABELLE CAPOU, Théâtre Jules Julien, Toulouse
« LA MÉLANCOLIE DU TROU » D’ANNABELLE CAPOU, Théâtre Jules Julien, Toulouse jeudi 11 juin 2026.
« LA MÉLANCOLIE DU TROU » D’ANNABELLE CAPOU Jeudi 11 juin, 16h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T16:30:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T16:30:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00
Jeudi 11 juin à 16h30
Samedi 13 juin à 19h
Mercredi 17 juin à 10h
Durée : 30 minutes
ÉPOPÉE FLÛTÉE
ou réécriture très libre du flûtiste d’Hamelin
Être un groupe. Faire des plans. Déjouer le destin. Ne pas être d’accord.
Refuser d’apprendre par la violence. Piquer la caisse. Avoir peur mais le faire quand même. Croire qu’on apprend. Apprendre à croire. Se marrer.
Être cool. Brûler de la flûte.
« Enfant : catégorie fabriquée par les adultes.
Adulte : catégorie fabriquée pour les enfants.
Comédie adulte : croire à l’enfant comme à l’adulte. »
La fabrique de l’enfance, Sébastien Charbonnier
Distribution :
Avec : Julia Borne, Agathe Noailly, Annabelle Capou
Texte et mise en scène: Annabelle Capou
Regard extérieur et assistanat à la mise en scène : Sacha Bonicatto
Création sonore et musicale : Nils Seris
Accompagné par : Katharina Stalder
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Projet personnel d’Annabelle Capou, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse
Copyright : Annabelle Capou
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