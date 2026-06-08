NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien Toulouse
NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien Toulouse jeudi 11 juin 2026.
Toulouse
NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN
Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 23:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Le marché passe en mode soirée sur le thème années 80-90 !
Située sur la rive gauche de la ville, c’est la seule halle couverte à avoir conservé son état d’origine. Cette particularité lui apporte une ambiance populaire et conviviale.
Venez partager un moment gourmand et chaleureux au cœur du quartier Saint-Cyprien ! Découvrez les délicieux produits des commerçants et profitez d’une ambiance conviviale autour des stands du marché. Au programme produits locaux, rencontres avec les commerçants et artisans, et bonne humeur garantie ! .
Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 43
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English :
The market is going 80s and 90s party mode!
L’événement NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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