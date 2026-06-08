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NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien Toulouse

NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien Toulouse jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Place Saint Cyprien

Adresse : MARCHÉ SAINT CYPRIEN

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Toulouse

NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN

Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :
2026-06-11

Le marché passe en mode soirée sur le thème années 80-90 !
Située sur la rive gauche de la ville, c’est la seule halle couverte à avoir conservé son état d’origine. Cette particularité lui apporte une ambiance populaire et conviviale.

Venez partager un moment gourmand et chaleureux au cœur du quartier Saint-Cyprien ! Découvrez les délicieux produits des commerçants et profitez d’une ambiance conviviale autour des stands du marché. Au programme produits locaux, rencontres avec les commerçants et artisans, et bonne humeur garantie !   .

Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 43 

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English :

The market is going 80s and 90s party mode!

L’événement NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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