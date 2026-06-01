Nirina RAKOTOMAVO à Toulouse (31) Festival Rio Loco, Rio Loco, Toulouse

Nirina RAKOTOMAVO à Toulouse (31) Festival Rio Loco Jeudi 11 juin, 17h45 Rio Loco Haute-Garonne

Scène Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T17:45:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T17:45:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Issue d’une grande famille de musiciens sur l’Île de La Réunion, Nirina Rakotomavo a été bercée par la musique, le jazz en tête, depuis sa tendre enfance. Elle commence le piano classique à 7 ans et poursuit son apprentissage au conservatoire régional.

Auteure, compositrice et arrangeuse, la pianiste-chanteuse se crée une sonorité propre et un langage singulier. Elle s’envole ensuite pour Paris afin d’approfondir ses connaissances en jazz et musiques actuelles. Passionnée par la composition, elle fonde le projet Selkies en 2014 avec des arrangements vocaux pensés pour trois voix.

En 2019, elle auto-produit Incantation, le premier album du groupe, en signant la composition, l’arrangement et quelques textes. Le projet se produit sur les scènes des plus grands festivals, comme Jazz à Vienne. Et remporte le prix de la SACEM au tremplin Crest Jazz Vocal (2017) ainsi que le tremplin du Cosmo jazz Festival (2018) d’André Manoukian.

En 2023, elle rejoint le programme « Génération Spedidam » et enregistre son nouvel album Paris Réunion (2025), qui met en lumière son « histoire d’amour entre Paris où j’habite et La Réunion, la source, là je suis née ».

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Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

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Rio Loco Prairie des Filtres 31000 Toulouse Toulouse 31070 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rio-loco.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://rio-loco.org/programme/?date=2026-06-11&event=69cfd32e2b5ed151149e5187 »}]

Dans son nouvel album Paris Réunion, la pianiste-chanteuse de Jazz Nirina RAKOTOMAVO met en lumière son « histoire d’amour entre Paris où elle habite et La Réunion, la source, là où elle est née ». LA REUNION JAZZ