« LE GOÛT DU SEL » DE JULIETTE SIMON-COMBES Jeudi 11 juin, 17h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T17:30:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T17:30:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00

Jeudi 11 juin à 17h30

Samedi 13 juin à 18h

Mardi 16 juin à 16h

Durée : 30 minutes

Ce travail raconte l’histoire de Monica, une jeune chanteuse qui cherche à se lancer dans le spectacle. Elle se fait aider de sa sœur, Alice, qui détiens un cabaret dans lequel elle y fait performer Monica. Notre travail met en lumière une histoire trash et des personnages profonds à travers la musique, des compositions ( en collaboration avec d’autres artistes ) et du show.

Inspiré de l’esthétique Camp, LVB ( titre raccourci du projet ) s’inscrit dans un univers cabaresque et délirant, en dehors de la réalité et à la fois bien encré dans l’injustice et la noirceur de notre monde.

Distribution :

Mise en scène : Juliette Simon-Combes

Avec : Anaïs-Luna Sanchez, Margot Brasier, Juliette Simon-Combes

Regard extérieur : Victor Cuadrado

Trigger Warning :

Tout le projet porte sur le sujet du viol à travers la figue de la gorgone Méduse (vous savez, la femme avec des cheveux en serpent qui transforme les gens en statue avec ses yeux, croyez moi, si vous ne connaissez pas ce mythe, vous ne serez pas perdu). Cependant, il n’y aura pas de scènes explicites de violence physique et sexuelle ou de nudité car le sujet lui même est déjà assez violent.

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Projet personnel de Juliette Simon-Combes, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse

Copyright : Margot Brasier