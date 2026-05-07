PIANOMUSES FORÊTS ENCHANTÉES CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

Toulouse

PIANOMUSES FORÊTS ENCHANTÉES

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !

Ce concert réunit des Lieder romantiques allemands, autour de créatures que l’on peut rencontrer la nuit dans une forêt de la mythologie germanique elfes, nymphes, sorcières fêtant le Sabbat, la Lorelei ou le Roi des Aulnes, mais aussi la Mort en personne, avec des compositeurs comme Pauline Viardot, Fanny et Félix Mendelssohn, Clara et Robert Schumann, Brahms, Carl Loewe, Schubert ou Liszt, ainsi que Benjamin Attahir, compositeur toulousain trentenaire. Le programme sera complété par des pièces de piano seul de Schumann et Grieg. 10 .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!

L’événement PIANOMUSES FORÊTS ENCHANTÉES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE