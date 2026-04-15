Master-Class, CRR-Salle Stravinski, Toulouse

Master-Class Mardi 12 mai, 09h00, 14h00 CRR-Salle Stravinski Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T14:00:00+02:00 – 2026-05-12T18:00:00+02:00

Michel Michalakakos, alto

Il est membre de l’Orchestre National de France de 1979 à 1984 et rejoint le violoniste Charles Frey et le violoncelliste Jean Grout au sein du « Trio à cordes de Paris » en 1981 avec lequel il parcourt le monde pendant 12 ans.

Grand défenseur du répertoire classique, romantique et contemporain, il est invité comme soliste par de nombreux orchestres français et étrangers, donne régulièrement des récitals de sonates, et poursuit sa carrière de “chambriste” avec des grands interprètes français et étrangers. En 2008 naît le « quatuor Michalakakos » avec sa fille Élodie Michalakakos, violoniste, sa sœur Thalie Michalakakos – Bonvallet, violoncelliste et son frère en musique, le contrebassiste Bernard Cazauran (enregistrement de Taxidi en 2016).

Ouvert à toutes les musiques, il est également le fondateur de l’ensemble à géométrie variable » EKLEKTIK » qui, comme son nom l’indique couvre un répertoire très large allant de la musique baroque à la musique contemporaine en passant par le tango, le jazz, le rock et les musiques du monde.

Parallèlement à sa carrière de concertiste, il poursuit une activité soutenue de pédagogue. Il enseigne l’alto et la musique de chambre en France (Professeur au C.N.S.M. de Paris depuis 1991, et au C.R.R. de Boulogne Billancourt (depuis 1990). Master classes régulières d’alto au C.R.R. de Toulouse et à l’étranger dans le cadre de stages, académies et colloques internationaux (Europe, Japon, Canada, Etats unis, Brésil…).

Il est président de l’Association « Les Amis de l’Alto ».

Sa discographie classique comprend entre autres les 2 Sonates op. 120 de Brahms ainsi que les Märchenbilder op. 113, les 3 Romances op. 94 de Schumann (Ed. Maguelone MAG 111.142) et la sonate op. 53 de Charles Koechlin (Ed. Skarbo) avec la pianiste Martine Gagnepain. Il réalise avec l’Orchestre de chambre Saint Christopher de Vilnius (direction de Donatas Katkus) deux enregistrements consacrés l’un (2004) aux concertos pour alto de J.Chr.Bach, Hoffmeister, Haendel et Stamitz et l’autre (2008) aux symphonies concertantes pour violon et alto de Mozart et de Pleyel avec la violoniste Nathalie Chabot (Ed. EA Records), en 2006 une intégrale consacrée aux quatuor et quintettes avec piano de Brahms avec Roland Daugareil, Roland Pidoux et Prisca Benoit (Ed. BNL 112943) et de nombreux disques avec le Trio à cordes de Paris.

Il joue un alto de Gasparo da Salo de 1560

CRR-Salle Stravinski 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Michel Michalakakos, alto