Hors-service, Cinéma le Cratère, Toulouse

Hors-service Lundi 11 mai, 20h00 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:26:00+02:00

Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:26:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=UAIX5 »}]

Rencontre – Six démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné. En investissant les lieux, les ancien·ne·s juge, policier, anesthésiste-réanimatrice, enseignante et f… Cratère Hors-service