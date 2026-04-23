Hors-service, Cinéma le Cratère, Toulouse
Hors-service, Cinéma le Cratère, Toulouse lundi 11 mai 2026.
Hors-service Lundi 11 mai, 20h00 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:26:00+02:00
Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:26:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=UAIX5 »}]
Rencontre – Six démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné. En investissant les lieux, les ancien·ne·s juge, policier, anesthésiste-réanimatrice, enseignante et f… Cratère Hors-service
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Jeux / Mémoire, Bibliothèque Ancely, Toulouse 23 avril 2026
- Courts-métrages Festival des Cinémas Indiens de Toulouse, Médiathèque Grand M, Toulouse 23 avril 2026
- Film lauréat du prix Les yeux docs, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 23 avril 2026
- Découverte des réalités virtuelle et augmentée, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 23 avril 2026
- Lectures, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 23 avril 2026