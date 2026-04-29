LES CLEFS DE SAINT-PIERRE CUIVRES MARTELÉS AUDITORIUM DES ABATTOIRS Toulouse
LES CLEFS DE SAINT-PIERRE CUIVRES MARTELÉS AUDITORIUM DES ABATTOIRS Toulouse lundi 11 mai 2026.
Toulouse
LES CLEFS DE SAINT-PIERRE CUIVRES MARTELÉS
AUDITORIUM DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25.8 – 25.8 – EUR
25.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 20:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Trio pour trompette, trombone et piano.
Éclectisme, lyrisme, virtuosité et modernité sont au programme de cette soirée pleine d’originalité. Si on y retrouve des compositeurs emblématiques de la musique du XXème siècle comme Georges Enesco ou Henri Tomasi, dont les paysages sonores sont évocateurs et méditatifs, on a hâte de partir à la découverte des lignes douces d’Éric Ewazen, ou de la créativité de Ricardo Mollá ! Le trombone et la trompette prennent également une dimension théâtrale dans le Concertino de Castérède, dans lequel on pourra admirer les cuivres dans tous leurs éclats.
Une belle soirée à ne pas rater ! 25.8 .
AUDITORIUM DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Trio for trumpet, trombone and piano.
L’événement LES CLEFS DE SAINT-PIERRE CUIVRES MARTELÉS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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