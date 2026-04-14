Découverte de l’IA pour les 12-18 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse

Découverte de l’IA pour les 12-18 ans Mercredi 29 avril, 15h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Mercredi 29 avril – 15h-17h

Cet atelier vous propose de découvrir les concepts et techniques derrière cet outil au moyen d’activités et de tests pratiques.

Sur inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]

L’Intelligence Artificielle vous intéresse ? Vous pose question ?