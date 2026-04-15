Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans Mercredi 29 avril, 15h00 Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Mercredi 29 avril – 15h – 17h

L’Intelligence Artificielle vous intéresse ? Vous pose question ?

Cet atelier vous propose de découvrir les concepts et techniques derrière cet outil au moyen d’activités et de tests pratiques.

Médiathèque Saint-Exupéry

Sur inscription au 05 36 25 20 01 ou 02 ou à saintexupery@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]

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