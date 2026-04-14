Exposition artistique » Elles exposent… 23 Méridionales » 15 – 30 avril Maison des associations Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:00:00+02:00

Du 15 au 30 avril.

️De 14h à 19h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le samedi.

La Maison des Associations accueillera, à partir du 15 avril 2026, l’exposition « Elles exposent… 23 Artistes Méridionales », portée par la Société des Artistes Méridionaux (SAM). Cette présentation fait suite à l’exposition Béret‑Camalot organisée récemment à la Bibliothèque universitaire de l’Arsenal.

À travers cet événement, la SAM souhaite mettre en lumière la création féminine au sein de son collectif. L’association, qui réunit plus d’une trentaine d’artistes, propose ici les travaux de 23 de ses membres, dont les œuvres témoignent de la diversité et de la vitalité de la scène artistique contemporaine.

Artistes exposées :

ALCALINE A, ALRIC, ARAGON, BECCO, BERENGERE, DHOMPS, ESCUDIÉ, FOURNIÉ, GOERLINGER, LARRIEU, LENGLET, MAJORAL, MAZZIA, MOLINA, PACAUD, PASCAL, PENIN, PIAU, PLAZA, SERRA, SOULA, TEYSSEYRE, WELTER.

Chaque artiste bénéficiera d’un espace dédié afin d’offrir au public une immersion dans des univers singuliers et complémentaires. L’exposition mettra en avant la variété des pratiques, des techniques et des approches créatives, soulignant l’engagement de ces femmes dans la création actuelle.

La SAM rappelle que, tout au long de son histoire, ses membres féminins ont pleinement occupé leur place au sein de l’association, sans discrimination ni revendication particulière, la parité s’étant installée naturellement dans les différents Salons organisés.

L’exposition, volontairement conçue sans thématique imposée, invite ainsi à découvrir des artistes qui s’expriment librement sur leurs centres d’intérêt, leurs préoccupations ou leur univers propre. Il appartient aux visiteurs et visiteuses d’apprécier, selon leur sensibilité, ce qui relève ou non d’un regard spécifiquement féminin.

️ Vernissage : jeudi 16 avril à 18h00

Maison des associations Place Guy Hersant, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 28 30 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/maison-des-associations Située dans le bâtiment de l’ancienne caserne Niel, au cœur du quartier Saint-Agne, la Maison des associations héberge de nombreuses associations à l’année ou ponctuellement, en mutualisant les bureaux. Métro : ligne B – station Empalot ou Saint-Agne – SNCF

La Société des Artistes Méridionaux a souhaité mettre à l’honneur 23 créatrices dont les œuvres illustrent avec sensibilité et force la diversité de la scène artistique contemporaine. art peinture