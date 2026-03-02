BEYOND PINK & GREEN CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse

BEYOND PINK & GREEN

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Laissez-vous surprendre par le triptyque vidéo de Bonella Holloway, une expérience à vivre à la Chapelle des Carmélites.

En associant images de plantes et témoignages filmés, l’artiste met en parallèle monde végétal et constructions sociales du féminin. Entre normes esthétiques, travail du care et dynamiques de résilience, l’œuvre questionne les héritages symboliques et ouvre des perspectives d’émancipation collective. .

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 monuments@culture.toulouse.fr

English :

Be surprised by Bonella Holloway’s video triptych, an experience to be enjoyed at Chapelle des Carmélites.

