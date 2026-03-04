Paysages Lumineux par la Cie Les Bricoleuses, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse

Paysages Lumineux par la Cie Les Bricoleuses 15 – 18 avril Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T09:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Du 15 au 18 avril

Un champ de cailloux doux à transporter, des montagnes lumineuses à escalader, des ombres en mouvement qui dessinent des histoires, un paysage en carton à construire et déconstruire pour s’y fabriquer un passage, un abri, un endroit pour lire…

Conception Aude Seban avec la complicité de Kantuta Varlet, dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril.

Bibliothèque et Centre culturel Bonnefoy

Accès libre

Bibliothèque Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 81 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-bonnefoy [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/lectures-lumineuses-6178987 »}] Bibliothèque jeunesse ouverte en 1984 sur 200 m2.Elle propose 11 000 documents et 30 magazines. Bus : ligne 38 – arrêt AragoVélô Toulouse : station 126 – 18, rue Bonnefoy

Conception Aude Seban avec la complicité de Kantuta Varlet, dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril.