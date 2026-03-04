Lectures lumineuses, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse

Lectures lumineuses Mercredi 15 avril, 10h30 Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne

Mercredi 15 avril – 10h30

Livres phosphorescents, ombres chinoises, lectures à la lampe de poche… un moment magique vous attend dans l’installation de Petits Mondes Lumineux, par les bibliothécaires et la Compagnie Les Bricoleuses.

Dans le cadre du festival Mes Poissons d’Avril, en partenariat avec le Centre culturel Bonnefoy.

Bibliothèque Bonnefoy

Durée : 30 min – De 0 à 6 ans

Sur inscription au 05 81 91 79 81

Bibliothèque Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 81 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-bonnefoy [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 81 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/paysages-lumineux-par-la-cie-les-bricoleuses »}] Bibliothèque jeunesse ouverte en 1984 sur 200 m2.Elle propose 11 000 documents et 30 magazines. Bus : ligne 38 – arrêt AragoVélô Toulouse : station 126 – 18, rue Bonnefoy

