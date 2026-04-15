Rencontre avec Marie-Constance Mallard, Médiathèque Pradettes, Toulouse
Rencontre avec Marie-Constance Mallard, Médiathèque Pradettes, Toulouse mercredi 15 avril 2026.
Rencontre avec Marie-Constance Mallard Mercredi 15 avril, 15h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Mercredi 15 Avril – 15h
Rencontre-lecture pour public jeunesse et séance de dédicaces autour de l’imaginaire et de la culture toulousaine.
Médiathèque des Pradettes
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
autour de l’imaginaire et de la culture toulousaine.
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