Les Bébés bouquinent, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse
Les Bébés bouquinent, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse mercredi 15 avril 2026.
Les Bébés bouquinent 15 avril – 24 juin Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne
Sur inscription par téléphone
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:00:00+02:00
Lecture « Les bébés bouquinent »
- Mercredi 15 avril 10h30
- Vendredi 22 mai 10h30
- Mercredi 24 juin 10h30
Durée : 30 min
Inscription au 05 31 22 96 50
Médiathèque Serveyrolles
Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 96 50 »}] Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana
Lectures pour les 0-3 ans
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