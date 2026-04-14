Imaginer des petites histoires, Médiathèque Pradettes, Toulouse
Imaginer des petites histoires, Médiathèque Pradettes, Toulouse mercredi 15 avril 2026.
Imaginer des petites histoires Mercredi 15 avril, 15h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Imaginer des petites histoires
Médiathèque des Pradettes
Durée : 2 h
Sur inscription à l’accueil ou au 05 61 22 22 16
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 22 16 »}] Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
Écriture pour les 8-12 ans
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