La chance sourit à madame Nikuko / Présentation de Eiry Chikuda, Le Cratère, Toulouse

La chance sourit à madame Nikuko / Présentation de Eiry Chikuda Mercredi 29 avril, 13h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00

La chance sourit à madame Nikuko / de Ayumu Watanabe / 1h37 / Japon / Avec 大竹しのぶ, Cocomi, Natsuki Hanae, 中村育二, Izumi Ishii, 山西惇, 八十田勇一, マツコ・デラックス, 吉岡里帆, Hiro Shimono, 本村玲奈, Koko Ueno, Raiizumi Inagaki

Synopsis : Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre – un véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/la-chance-sourit-a-madame-nikuko-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRU2R2Y#showsession?id=emsx001100017744&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse