Master-Class, CRR, Toulouse

Master-Class Mardi 12 mai, 09h00, 13h30 CRR Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T13:30:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Thomas Duran

Après des études musicales au CNR de Toulouse dans la classe d’Annie Cochet, Thomas Duran intègre le CNSM de Paris dans les classes de violoncelle et musique de chambre de Philippe Muller et Pierre-Laurent Aimard, études couronnées par un DFS mention très bien a l’unanimité.

Pendant cette période, il reçoit également les précieux conseils de Christophe Coin, Marc Coppey, Lluis Claret, Roland Pidoux, Christian Ivaldi…

Lauréat et finaliste de plusieurs concours et fondations (Bourse Aida, Académie Ravel, concours internationaux de Murcia, Stuttgart, Lyon…), il est régulièrement invité à se produire en soliste en France et à l’étranger au Grand Théâtre de Bordeaux , à la Salle Gaveau, à Stuttgart, Murcia et en musique de chambre avec Jean-François Heisser, Peter Csaba, Tabea Zimmermann, Marc Coppey, Jean-Guihen Queyras.

Musicien éclectique et curieux, il multiplie les expériences en musique contemporaine (concerts et enregistrements avec l’Ensemble intercontemporain, les ensembles Alternance et Court-Circuit) et sur instrument d’époque (Jaap Ter Linden, Ensemble Baroque de Bordeaux).

Après avoir occupé pendant huit saisons la place de premier violoncelle solo de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, il intègre l’Orchestre de Paris en 2009.

Depuis septembre 2011, il est professeur de violoncelle au CRR de Paris.

CRR 17, rue Larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Thomas Duran, violoncelle